Thomas Frank, tecnico del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Premier League contro il Crystal Palace. Tra le domande poste all'allenatore danese non poteva mancarne una su Fabio Paratici. L'attuale co-direttore sportivo degli Spurs, assieme a Johan Lange, è sempre più vicino a rientrare in Italia come dirigente della Fiorentina. Così ne ha parlato Frank:
Paratici lascia il Tottenham? Frank non si sbilancia: “Parlo ancora con lui”
Il tecnico danese del Tottenham non conferma ma nemmeno smentisce l'addio di Paratici per approdare alla Fiorentina
Fabio? Non è il primo rumour, ma non spetta a me parlare di queste cose. In questo momento è qui ed è con lui che mi relaziono. Abbiamo parlato dopo la partita di sabato, con Fabio e Johan (Lange ndr). In questi giorni però è Natale e chi ha la possibilità di lavorare da casa penso che sia giusto ne approfitti.
