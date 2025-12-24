Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Paratici lascia il Tottenham? Frank non si sbilancia: “Parlo ancora con lui”

non conferma

Paratici lascia il Tottenham? Frank non si sbilancia: “Parlo ancora con lui”

Paratici lascia il Tottenham? Frank non si sbilancia: “Parlo ancora con lui” - immagine 1
Il tecnico danese del Tottenham non conferma ma nemmeno smentisce l'addio di Paratici per approdare alla Fiorentina
Redazione VN

Thomas Frank, tecnico del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Premier League contro il Crystal Palace. Tra le domande poste all'allenatore danese non poteva mancarne una su Fabio Paratici. L'attuale co-direttore sportivo degli Spurs, assieme a Johan Lange, è sempre più vicino a rientrare in Italia come dirigente della Fiorentina. Così ne ha parlato Frank:

Fabio? Non è il primo rumour, ma non spetta a me parlare di queste cose. In questo momento è qui ed è con lui che mi relaziono. Abbiamo parlato dopo la partita di sabato, con Fabio e Johan (Lange ndr). In questi giorni però è Natale e chi ha la possibilità di lavorare da casa penso che sia giusto ne approfitti.

Leggi anche
Ricordate Infantino? È ancora della Fiorentina, ma ora si muove il mercato
Gasperini abbandona la pista Gudmundsson? Vicino l’accordo con un altro attaccante

© RIPRODUZIONE RISERVATA