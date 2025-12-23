Gasperini abbandona la pista Gudmundsson? Vicino l’accordo con un altro attaccante

Albert Gudmundsson rimane un tema caldo in casa Fiorentina. La dirigenza viola deve ancora decidere se puntare ancora su di lui o cederlo in questa sessione di mercato. Negli scorsi giorni, la Roma di Gasperinisi sarebbe interessata al numero 10m della Fiorentina. Qualcosa però nei piani dei giallorossi sarebbe cambiato.
Gudmundsson rimane alla Fiorentina?
Infatti, Joshua Zirkzee è sempre più vicino a Gasperini. L'accordo con il Manchester United non è ancora ufficiale, ma la trattativa è ormai alle battute finali. L’attaccante olandese è pronto a tornare in Italia dopo un’esperienza poco fortunata in Inghilterra, dove non è riuscito a imporsi con i Red Devils. Lo riporta Sportmediaset.
L'arrivo dell'ex Bologna direbbe addio alle possibilità di Albert Gudmundsson di vestire la maglia della Roma. Certo è che questo non esclude la cessione dell'islandese.
