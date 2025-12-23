L’Inter snobba Dodò, Gazzetta: “Gli obiettivi di Marotta”. Il brasiliano non c’è

L'Inter è alla ricerca di un terzino destro ideale per il 3-5-2. L'infortunio di Dumfries ha spinto la dirigenza nerazzurra sul mercato, alla ricerca di un profilo idonea al calcio di Chivu. Nelle ultime settimane, visto la situazione in casa Fiorentina, si era parlato anche di Dodò come possibile obiettivo di mercato dell'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport però, il brasiliano non sarebbe nella lista di Marotta. Norton-Cuffy, Valincic e Touré del Pisa e Bellanova. A oggi questi sarebbero i profili sondati dai nerazzurri.