Il Nizza piomba su Amir Richardson. Questa la notizia riportata da Fabrizio Romano sul futuro del calciatore marocchino, attualmente alla Fiorentina. L'ex Reims non sta trovando spazio a Firenze e a gennaio potrebbe salutare il club di Rocco Commisso.
Fabrizio Romano: “Un club francese piomba su un giocatore della Fiorentina”
Un club francese su un giocatore viola
Daniele Pradè, la scorsa estate ha sborsato 10 milioni per portare il centrocampista alla Fiorentina. Per Richardson sarebbe un bel ritorno, visto che è cresciuto nelle giovanili del Nizza.
