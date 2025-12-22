Mandragora e quell’interesse di due club. La posizione del giocatore è chiara

Rolando Mandragora è finito al centro delle voci di mercato della Fiorentina per l’interesse manifestato da Genoa e Marsiglia, ma secondo le ricostruzioni non ha mai chiesto la cessione.
Il centrocampista classe 1997 è orientato a restare a Firenze, anche grazie al recente rinnovo di contratto. La sua permanenza potrebbe essere ulteriormente favorita dal possibile arrivo di Paratici, che lo conosce bene dai tempi della Juventus.
Durante l’ultima gara contro l’Udinese, Mandragora è uscito anzitempo dal campo, ma senza conseguenze: si è trattato solo di una scelta precauzionale in una partita già decisa.
Lo scrive TMW.
