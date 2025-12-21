Allegri aspetta Fullkrug, ma voleva Kean: era lui il preferito per gennaio

Max Allegri e Moise Kean ancora insieme? Il tecnico del Milan aveva una chiara preferenza in vista di gennaio

Il mercato incombe, dato che tra pochi giorni si aprirà la sessione invernale. Il Milan sembra ad un passo da Niklas Fullkrug , attaccante tedesco del West Ham. Igli Tare, secondo Matteo Moretto, avrebbe bloccato l'ex Werder Brema. Fullkrug però non è stato l'unico obiettivo della dirigenza rossonera.

Massimiliano Allegri in realtà aveva un'altra preferenza, spendendosi in prima persona, ritenendolo un'arma letale, ovvero Moise Kean. Il futuro di Kean, sempre secondo Moretto, è in bilico, soprattutto da giugno prossimo. Allegri voleva l'ex Juventus come attaccante a gennaio, ma le condizioni non erano fattibili.