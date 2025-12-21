Moretto: “Paratici, tutti i dettagli dell’accordo. Avrà in mano la Fiorentina”

L'esperto di mercato, Matteo Moretto aggiorna la situazione relativa a Fabio Paratici. La dirigenza viola ha scelto proprio lui per rafforzare l'assetto societario. Paratici e la Fiorentina si sarebbero incontrati varie volte nelle ultime ore, con dei colloqui faccia a faccia n Inghilterra. L'operazione ha preso corpo, e la trattativa è in chiusura. 5 anni di contratto, ed i punti di Paratici sono stati accettati.
La Fiorentina si affiderà completamente a Fabio Paratici. Questa la scelta di Commisso, secondo Matteo Moretto
La Fiorentina in mano a Paratici—
La Fiorentina lo vuole, e sta spingendo per arrivare alle firme. Nelle prossime ore ci sarà una schiarita definitiva, per consegnare all'ex Juventus tutta la parte sportiva. Goretti rimarrà all'interno della Fiorentina, ma Paratici prenderà in mano la situazione già da gennaio. La sessione invernale sarà fortemente condizionata dall'attuale dirigente del Tottenham.
