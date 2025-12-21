Moretto: “Paratici, tutti i dettagli dell’accordo. Avrà in mano la Fiorentina”

L'esperto di mercato, Matteo Moretto aggiorna la situazione relativa a Fabio Paratici. La dirigenza viola ha scelto proprio lui per rafforzare l'assetto societario. Paratici e la Fiorentina si sarebbero incontrati varie volte nelle ultime ore, con dei colloqui faccia a faccia n Inghilterra. L'operazione ha preso corpo, e la trattativa è in chiusura. 5 anni di contratto, ed i punti di Paratici sono stati accettati.