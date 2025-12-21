Ex obiettivi: il Milan ha scelto, sarà Fullkrug il nuovo bomber di Allegri

Il Milan di Max Allegri ha bisogno di una punta, viste le difficoltà di Santiago Gimenez. Il messicano si è anche dovuto fermare, per un'operazione che lo terrà ai box per alcuni mesi. E così la dirigenza è stata costretta ad andare sul mercato. La scelta è ricaduta su Niclas Fullkrug , punta tedesca del West Ham. Il panzer, come scrive Sky Sport, potrebbe arrivare con un prestito con diritto di riscatto, fissato sui 10-15 milioni.

Un ex obiettivo

Fullkrug in passato era stato cercato anche dalla Fiorentina, prima di finire al Borussia Dortmund. Con i gialloneri ha fatto molto bene, e così il West Ham lo aveva portato a Londra. Con gli Hammers il feeling non è scattato, a causa anche degli infortuni, e di una squadra disfunzionale. Adesso potrebbe essere Max Allegri a dover rivitalizzare il tedesco.