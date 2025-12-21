Il Milan di Max Allegri ha bisogno di una punta, viste le difficoltà di Santiago Gimenez. Il messicano si è anche dovuto fermare, per un'operazione che lo terrà ai box per alcuni mesi. E così la dirigenza è stata costretta ad andare sul mercato. La scelta è ricaduta su Niclas Fullkrug, punta tedesca del West Ham. Il panzer, come scrive Sky Sport, potrebbe arrivare con un prestito con diritto di riscatto, fissato sui 10-15 milioni.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Ex obiettivi: il Milan ha scelto, sarà Fullkrug il nuovo bomber di Allegri
calciomercato
Ex obiettivi: il Milan ha scelto, sarà Fullkrug il nuovo bomber di Allegri
Niclas Fullkrug è pronto a lasciare il West Ham. Per l'ex obiettivo viola c'è il Milan di Max Allegri
Un ex obiettivo—
Fullkrug in passato era stato cercato anche dalla Fiorentina, prima di finire al Borussia Dortmund. Con i gialloneri ha fatto molto bene, e così il West Ham lo aveva portato a Londra. Con gli Hammers il feeling non è scattato, a causa anche degli infortuni, e di una squadra disfunzionale. Adesso potrebbe essere Max Allegri a dover rivitalizzare il tedesco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA