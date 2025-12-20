VN – Dzeko via da Firenze a gennaio: ci pensano anche Cagliari e Pisa

Edin Dzeko sembra essere sempre più lontano da Firenze. L'attaccante bosniaco - scrive La Nazione - dovrebbe salutare la Fiorentina a gennaio, nonostante a Losanna abbia anche indossato la fascia di capitano. Aumenta il numero delle pretendenti che si uniscono al Genoa dell' amico De Rossi . Tra i due c'è un legame forte anche fuori dal campo: per l'allenatore romano Dzeko rappresenta una prima scelta per l'attacco del Grifone, nonostante abbia quasi 40 anni.

Oltre a questa pista di mercato di cui vi avevamo raccontato, sono da registrare i sondaggi di altre due squadre di Serie A interessate all'ex Roma. Si tratta del Cagliari- di cui avevamo già scritto - e del Pisa per il quale affidare l'attacco a Dzeko sarebbe una vera suggestione con Nzola impegnato in Coppa d'Africa. Un'operazione economicamente non semplice per l'ingaggio percepito dal bosniaco classe '86.