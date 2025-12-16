VN – Dzeko in uscita, l’amico De Rossi lo vuole a Genova. Operazione non semplice

Se Daniele De Rossi chiama, Edin Dzeko risponde. L'allenatore del Genoa vuole l'amico bosniaco al suo fianco nell'avventura in terra ligure, sponda rossoblù. Il loro è un forte legame dai tempi della Roma, dove appunto hanno condiviso tante battaglie in campo indossando la maglia giallorossa ed ora la coppia potrebbe ricomporsi. Proprio per volontà del tecnico del Grifone, che avrebbe inserito l'ex City ed Inter nella lista dei rinforzi da prendere a gennaio.

L'operazione, però, al momento non sembra semplicissima, soprattutto dal punto di vista economico. Il Genoa è a lavoro per capirne la fattibilità ed i numeri, per poi eventualmente mettersi a sedere e trovare una quadra con l'entourage del calciatore e la Fiorentina. La società viola non dovrebbe comunque ostacolare un addio precoce dell'attaccante bosniaco, che mai fin qui ha soddisfatto in campo dal punto di vista delle prestazioni.