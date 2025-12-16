Da Genova: “De Rossi vuole un centrocampista della Fiorentina”. Ma non solo

Il Genoa ha messo nel mirino un giocatore della Fiorentina

Il Secolo XIX fa il punto sul mercato del Genoa, evidenziando come alcune trattative si incrocino con quelle della Fiorentina. Tra i principali obiettivi dei rossoblù c’è Rodrigo Becao, attualmente fuori rosa al Fenerbahce e accostato anche ai viola. Un altro nome che interessa a entrambe le squadre è Diego Coppola del Brighton, già protagonista nel campionato italiano e seguito anche dal Bologna.