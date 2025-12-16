Il Secolo XIX fa il punto sul mercato del Genoa, evidenziando come alcune trattative si incrocino con quelle della Fiorentina. Tra i principali obiettivi dei rossoblù c’è Rodrigo Becao, attualmente fuori rosa al Fenerbahce e accostato anche ai viola. Un altro nome che interessa a entrambe le squadre è Diego Coppola del Brighton, già protagonista nel campionato italiano e seguito anche dal Bologna.
Da Genova: “De Rossi vuole un centrocampista della Fiorentina”. Ma non solo
Il Genoa ha messo nel mirino un giocatore della Fiorentina
Il Genoa non punta solo sulla difesa, ma cerca rinforzi anche per il centrocampo. Tra i nomi in orbita rossoblù ci sono il veterano Nemanja Gudelj, in scadenza con il Siviglia, e Nicolò Pisilli della Roma.
Come alternative, i dirigenti del Genoa valutano anche Amir Richardson della Fiorentina e Matias Vecino, che potrebbe lasciare la Lazio nel prossimo mercato di gennaio. Questi giocatori rappresenterebbero opzioni aggiuntive per rafforzare la squadra a metà campo.
