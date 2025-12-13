Non solo Coppola, CorFio: “Becao piace, ma prima serve cedere un difensore”

Non solo Coppola, la Fiorentina per la difesa starebbe seguendo un altro profilo che conosce molto bene la nostra Serie A: Rodrigo Becao. L'ex Udinese, scrive il Corriere Fiorentino, è uno dei nomi sondati per la retroguardia di Paolo Vanoli. Ma prima serve cedere:
La Fiorentina è alla ricerca di un centrale di difesa
Fissato per i primi giorni della prossima settimana un primo summit con Vanoli, e ribadito che a ogni entrata dovrà corrispondere un’uscita, Goretti sta lavorando soprattutto sulla difesa, dove Comuzzo rischia di essere (di nuovo) il pezzo più pregiato della vetrina viola. Certo, il centrale oggi difficilmente può portare i 35 milioni offerti dal Napoli e replicati dai sauditi dell’Al-Hilal tra gennaio e luglio scorso, ma dei vari difensori è il più in bilico, tanto più se dovessero tornare a suonare sirene estere, soprattutto inglesi, già sentite qualche mese fa. La sua eventuale partenza consentirebbe al d.s. della Fiorentina di ritoccare la retroguardia e tra i nomi al vaglio ci sono quello del centrale del Brighton Coppola e dell’ex Udinese Becao attualmente al Fenerbahçe
