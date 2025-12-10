Idea Becao per gennaio. Fuori rosa in Turchia, può tornare in Italia

Idea Becao

Secondo La Gazzetta dello Sport il DS viola ha messo gli occhi su Rodrigo Becao, brasiliano ex Udinese di 29 anni che oggi è finito fuori rosa al Fenerbahçe. L'anno scorso ha avuto un brutto infortunio al ginocchio e non è riuscito a trovarsi in Turchia e il fatto che il suo agente Ramalho sia già in Italia è più di un indizio. Secondo la rosea, il ragazzo piace però anche al Benfica di Mou e la cosa certa è che a gennaio si muoverà. Il prezzo? Potrebbero bastare sei mesi di ingaggio per un'operazione che non sarebbe troppo dispendiosa.