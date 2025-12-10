Idea Becao per gennaio. Fuori rosa in Turchia, può tornare in Italia

Nel buio pesto di inizio stagione, la Fiorentina cerca la cura del campo consapevole che serva una svolta prima di subito. Difficile che Vanoli cambi modulo e riparta da una difesa a quattro (con Gosens e Fazzini ancora assenti), ma chissà che le cose non possano presto cambiare. Un rinforzo in difesa servirà sicuramente, così come uno a centrocampo oltre a qualche uscita. Serve una rivoluzione e Goretti lo sa.
Rodrigo Becao è un'idea del DS Goretti per gennaio. L'ex Udinese è fuori squadra al Fenerbahçe e potrebbe diventare un'operazione "semplice"
Secondo La Gazzetta dello Sport il DS viola ha messo gli occhi su Rodrigo Becao, brasiliano ex Udinese di 29 anni che oggi è finito fuori rosa al Fenerbahçe. L'anno scorso ha avuto un brutto infortunio al ginocchio e non è riuscito a trovarsi in Turchia e il fatto che il suo agente Ramalho sia già in Italia è più di un indizio. Secondo la rosea, il ragazzo piace però anche al Benfica di Mou e la cosa certa è che a gennaio si muoverà. Il prezzo? Potrebbero bastare sei mesi di ingaggio per un'operazione che non sarebbe troppo dispendiosa.
