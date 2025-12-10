Alle 18:45 è previsto il fischio d’inizio della gara contro la Dinamo Kiev, allo stadio Artemio Franchi, valevole per il penultimo turno della League Phase di Conference League. Come scrive il Corriere dello Sport, attualmente la Fiorentina occupa la 17ª posizione della classifica del maxi-girone, a quota 6 punti. L’anno scorso l'ottava squadra, il Cercle Brugge, ne totalizzò 11. I viola conquistarono 13 punti.
CorSport: “C’è il rischio che la Conference League diventi un peso. Cosa serve”
Chi arriverà tra la nona e la ventiquattresima dovrà giocare gli spareggi (in programma il 19 e il 26 febbraio). Tutto ampiamente aperto, insomma, anche se uscire dall’Europa a questo punto sembra molto difficile.
Il rischio è che l’impegno europeo diventi un peso, perché se la Fiorentina dovesse perdere si avvicinerebbe alla possibilità di giocare due partite in più, affrontando appunto i playoff di febbraio. Uscire dal girone è praticamente impossibile, quindi la via più raccomandabile è quella di vincere per non dover sostenere ulteriori impegni in un momento già abbastanza complicato.
In tutto questo la risposta dei tifosi sarà presumibilmente più fredda rispetto all'incontro col Sassuolo. Un po' per l'orario e un po' per le difficoltà della squadra, difficilmente si raggiungerà quota 10.000 spettatori.
