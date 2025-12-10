CorSport: “C’è il rischio che la Conference League diventi un peso. Cosa serve”

Vincere per evitare di giocare due partite in più: rischio che la Conference sia un peso, ma perché non la soluzione?

Chi arriverà tra la nona e la ventiquattresima dovrà giocare gli spareggi (in programma il 19 e il 26 febbraio). Tutto ampiamente aperto, insomma, anche se uscire dall’Europa a questo punto sembra molto difficile .

Il rischio è che l’impegno europeo diventi un peso, perché se la Fiorentina dovesse perdere si avvicinerebbe alla possibilità di giocare due partite in più, affrontando appunto i playoff di febbraio. Uscire dal girone è praticamente impossibile, quindi la via più raccomandabile è quella di vincere per non dover sostenere ulteriori impegni in un momento già abbastanza complicato.