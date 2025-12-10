Franchi, ipotesi cantieri notturni. E la partecipazione del club è un’incognita

Le vicende poco fruttuose della Fiorentina sul campo fanno - purtroppo - da cornice anche a quelle relative allo stadio. I lavori al Franchi sono in ritardo e non è una novità, ma da ieri conosciamo almeno i passaggi chiave per sperare di vedere entro il 2030 la casa gigliata ristrutturata e agibile al 100%. La Fiesole non sarà pronta prima del 2027 (con otto mesi di ritardo), poi si partirà con Maratona e Tribuna con idea 2029, almeno per l'inizio della stagione. Obiettivo, scrive Repubblica, accelerare: nel nuovo cronoprogramma spuntano anche premialità per la ditta se consegnerà i lavori in anticipo e penalità se avrà ritardi. Non solo, come spiega il quotidiano sono possibili anche lavori notturni al cantiere.