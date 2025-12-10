Franchi, ipotesi cantieri notturni. E la partecipazione del club è un’incognita

Le vicende poco fruttuose della Fiorentina sul campo fanno - purtroppo - da cornice anche a quelle relative allo stadio. I lavori al Franchi sono in ritardo e non è una novità, ma da ieri conosciamo almeno i passaggi chiave per sperare di vedere entro il 2030 la casa gigliata ristrutturata e agibile al 100%. La Fiesole non sarà pronta prima del 2027 (con otto mesi di ritardo), poi si partirà con Maratona e Tribuna con idea 2029, almeno per l'inizio della stagione. Obiettivo, scrive Repubblica, accelerare: nel nuovo cronoprogramma spuntano anche premialità per la ditta se consegnerà i lavori in anticipo e penalità se avrà ritardi. Non solo, come spiega il quotidiano sono possibili anche lavori notturni al cantiere.
I lavori sono in ritardo
E la Fiorentina?—
Di avviso simile La Gazzetta dello Sport, che ricorda il costo totale di 265 milioni di cui 151 già disponibili per il primo lotto: ne mancano 50-60 per il secondo e non è ancora dato sapere se il club parteciperà alle spese. Per questo secondo lotto, scrive la rosea, ci sono alcune macrodate ma non dettagli: la Fiorentina potrebbe partecipare con finanziamenti per completare i lavori, ma ieri non sono emerse novità in merito. Probabile che si aspetti il cronoprogramma su cui eventualmente servirà intervenire. Nei prossimi giorni, dopo l'incontro preliminare, Firenze dovrebbe presentare la candidatura a Euro 2032.
