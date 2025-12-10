CorSport avverte: “Complicato il rientro di Gosens e Fazzini”

Non arrivano buone notizie dal Viola Park. Ieri mattina, sia Robin Gosens che Jacopo Fazzini, hanno saltato la ripresa degli allenamenti dopo il lunedì di riposo. Il tecnico sperava di riavere entrambi a disposizione, invece è molto probabile che dovrà fare i conti con l’ennesima assenza di entrambi. Come scrive il Corriere dello Sport, sta di fatto che aumentano le possibilità di un nuovo forfait in entrambi i casi. La seduta di oggi sarà decisiva.
La Fiorentina in campo in vista della Dinamo Kiev: recupero complicato per Fazzini e Gosens, ma torna Pongracic in difesa
I ballottaggi—
In porta ecco il ballottaggio tra De Gea e Martinelli, mentre in difesa è possibile il rientro di Pongracic che ha scontato il turno di squalifica in Serie A. Il difensore sarà diffidato pure in Conference, come Ndour. A proposito, possibile occasione per l’ex Psg e per Nicolussi Caviglia. Sulla fascia, da non escludere una maglia da titolare per Fortini. Mentre davanti occhio al possibile impiego di Piccoli.
