Franchi, lavori e lotti: tutto quello che c’è da sapere sul futuro dello stadio

Tutto quello che c'è da sapere sullo stadio Franchi

Redazione VN 9 dicembre - 16:17

I lavori di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi sono programmati in più lotti, con il primo lotto strutturale previsto per il completamento il 16 febbraio 2027. Le verifiche funzionali degli impianti e delle strutture, insieme alle opere di finitura, sono invece previste entro il 30 aprile 2027. Il termine complessivo dei lavori resta confermato per il 2029, consentendo di inaugurare lo stadio completamente rinnovato per la stagione calcistica 2029/30. La terza variante in corso d’opera del primo lotto riallinea le previsioni progettuali alle lavorazioni effettivamente in corso, concentrandosi in particolare sul lato nord dell’impianto, con interventi di adeguamento statico e miglioramento sismico della struttura esistente, restauro e finiture della gradinata della tribuna laterale esterna sinistra, fondazioni e supporti della copertura nord, oltre al restauro della pensilina storica e della Torre di Maratona.

All’interno del primo lotto, sono state anticipate alcune opere strategiche come la realizzazione della nuova copertura nord dello stadio, comprendente la Curva Fiesole, la Tribuna Laterale nord e la Maratona nord, con relativi sky box e centrali tecnologiche. Successivamente sarà avviato il secondo lotto, che interesserà la Curva Ferrovia, la copertura sud e la riqualificazione della tribuna centrale, insieme a interventi sugli spalti, locali sottostanti e sky box. La sindaca Sara Funaro ha confermato che saranno utilizzati strumenti di premialità per accelerare i lavori, mentre, in caso di ritardi, saranno applicate le penali previste dai contratti. L’amministrazione comunale monitorerà personalmente il cantiere, valutando anche turnazioni serali o notturne per rispettare i tempi previsti.

I lavori eseguiti tra giugno e agosto 2025 hanno riguardato il restauro della pensilina della tribuna, con rinforzi strutturali in fibra di carbonio, posa di strati isolanti e impermeabilizzanti e rimozione dell’intonaco deteriorato. Contestualmente, sono stati realizzati setti strutturali e pilastri per sostenere la nuova gradinata della Curva Fiesole, con predisposizioni impiantistiche integrate. Sono stati utilizzati elementi prefabbricati metallici leggeri, completati in opera con getti di calcestruzzo, creando strutture miste acciaio-calcestruzzo. Sono inoltre stati demoliti la ex-palestra interrata e realizzate opere propedeutiche per le nuove centrali tecnologiche, i locali interrati e le gradinate nord della Maratona, anticipando la configurazione finale dello stadio.

Le opere in corso comprendono anche demolizioni per le nuove pavimentazioni esterne e il completamento del restauro della Torre di Maratona. Nelle settimane successive sono previsti il completamento dei setti in calcestruzzo armato, test geotecnici e strutturali delle fondazioni della copertura nord, avvio della realizzazione dell’area palestra e completamento del by-pass dell’anello antincendio. Saranno montate le strutture prefabbricate provenienti dallo stabilimento esterno, mentre il cronoprogramma dettaglia le fasi operative da marzo 2024 fino ad aprile 2027, includendo demolizioni, scavi, movimenti terra, fondazioni, montaggio della carpenteria metallica, posa dei gradoni prefabbricati e completamento di facciate, involucri e impianti.

L’inserimento di lavorazioni inizialmente non previste e alcune criticità impreviste hanno determinato un allungamento dei tempi del primo lotto. Per recuperare parte di questi ritardi, sono stati previsti strumenti contrattuali come premi di accelerazione, turni serali e potenzialmente notturni, oltre all’utilizzo di istituti commissariali previsti dal decreto-legge 96/2025, detto “decreto sport”. Nel secondo lotto, la tempistica rimane confermata, con il ribaltamento del cantiere verso la porzione sud dello stadio. Qui sono previsti restauro e riqualificazione della Maratona sud e dell’hospitality, demolizioni della Curva Ferrovia e Settore Ospiti, scavi e realizzazione delle fondazioni, strutture di elevazione della nuova curva, copertura sud, interventi impiantistici e di finitura, restauro della Tribuna d’Onore e riqualificazione degli sky box.

Questo progetto complesso prevede una gestione articolata delle lavorazioni, con una combinazione di restauri conservativi, nuove strutture prefabbricate, interventi impiantistici moderni e migliorie funzionali e sismiche. Il cronoprogramma dettagliato e l’organizzazione dei turni di lavoro consentiranno di rispettare la scadenza finale, assicurando che lo stadio Franchi possa essere utilizzato a pieno regime a partire dalla stagione 2029/30, con tutte le strutture moderne e i servizi rinnovati per atleti e spettatori.