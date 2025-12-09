La difesa è sicuramente un tema in casa Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport, a gennaio potrebbe cambiare qualcosa. In particolare, Pietro Comuzzo sembra essere il giocatore destinato alla cessione:
Sentite CorSport: "Occhio a Comuzzo, potrebbe chiedere di essere ceduto"
Lo spartito è sempre lo stesso: 3-5-2. Un’altra decisione di Pioli che aveva incoraggiato le critiche, cioè la difesa con tre centrali, è stata riproposta da Vanoli. Ranieri continua a staccarsi per alimentare l’azione offensiva (lasciando intendere la necessità di giocare con un centrocampista o un trequartista in più). Una scelta conservativa che finora non ha portato benefici. Tutt’altro. Anche perché, così facendo, l'allenatore non può prescindere da Pablo Marí e al contempo deve escludere Comuzzo, che fa ancora panchina. Occhio che quest'ultimo a gennaio non chieda di partire in caso di offerte convincenti.
