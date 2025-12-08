Goretti bussa alle porte del Chelsea, CorFio: “Chiesti due giocatori”

Sarà complicato, ma Roberto Goretti proverà a mettere mano al mercato per risollevare questa disastrosa Fiorentina. Dopo qualche nome che gioca in Serie A, il direttore sportivo del club di Rocco Commisso ha messo nel mirino due giocatori del Chelsea. Lo riporta il Corriere Fiorentino:
Non mancano nemmeno le piste straniere, come quelle che porterebbero a giovani di talento poco impiegati come il difensore classe 2006 Acheampong o il ventunenne trequartista Buonanotte entrambi del Chelsea, ma anche in questo caso trattasi solo di idee.
