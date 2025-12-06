Il ds della Fiorentina Roberto Goretti ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Sassuolo:
Goretti (conf): “Non c’è fiducia a sufficienza. Kean-Mandragora? Non la prima volta”
L'intervento nella pancia del Mapei Stadium
Siamo riusciti ad andare in vantaggio, ma poi la partita dura 100', non siamo stati all'altezza di una squadra. Abbiamo fatto passi indietro, i tifosi hanno risposto in maniera decisa dopo Bergamo ma forse non siamo venuti noi qua. Prendiamo atto della situazione, sta a tutte le componenti interne cercare di risolvere quello che è un blackout in alcune partite anche evidente.
Atteggiamento—
Sicuramente nelle ultime partite siamo tornati indietro sotto tanti aspetti, ogni palla diventa pericolosissima. Non c'è una sufficiente connessione, un grado di fiducia tra i giocatori. E' vietato cedere, è vietato retrocedere, in tutti i sensi. Bisogna ragionare. Chi lo fa con spirito critico è il benvenuto. A volte bisogna prendere decisioni anche drastiche, capire la situazione con realismo e agire. E' necessaria l'azione.
Tifosi—
Su rimborsi o cose simili non sta a me decidere, invece la fiducia se non ce la meritiamo c'è poco da fare.
Vanoli e singoli—
Certo, è confermato. Non mi piace vedere cose come quella fra Kean e Mandragora, e non è la prima volta che ne vedo.
