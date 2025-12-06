VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Goretti (conf): “Non c’è fiducia a sufficienza. Kean-Mandragora? Non la prima volta”

Goretti
L'intervento nella pancia del Mapei Stadium
Redazione VN

Il ds della Fiorentina Roberto Goretti ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Sassuolo:

Siamo riusciti ad andare in vantaggio, ma poi la partita dura 100', non siamo stati all'altezza di una squadra. Abbiamo fatto passi indietro, i tifosi hanno risposto in maniera decisa dopo Bergamo ma forse non siamo venuti noi qua. Prendiamo atto della situazione, sta a tutte le componenti interne cercare di risolvere quello che è un blackout in alcune partite anche evidente.

Atteggiamento

—  

Sicuramente nelle ultime partite siamo tornati indietro sotto tanti aspetti, ogni palla diventa pericolosissima. Non c'è una sufficiente connessione, un grado di fiducia tra i giocatori. E' vietato cedere, è vietato retrocedere, in tutti i sensi. Bisogna ragionare. Chi lo fa con spirito critico è il benvenuto. A volte bisogna prendere decisioni anche drastiche, capire la situazione con realismo e agire. E' necessaria l'azione.

Tifosi

—  

Su rimborsi o cose simili non sta a me decidere, invece la fiducia se non ce la meritiamo c'è poco da fare.

Vanoli e singoli

—  

Certo, è confermato. Non mi piace vedere cose come quella fra Kean e Mandragora, e non è la prima volta che ne vedo.

