Grosso (conf): “Fiorentina? Mi dispiace. Loro forti, ne usciranno”

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole al termine del match:
Pairetto? Lo stimo, arbitro bravo. Ma oggi in tante situazioni, ha arbitrato in 2 modalità diverse. Ho perso la testa, non dovevo. Chiedo scusa e non ricapiterà. Ma secondo me ci sono stati dei pesi diversi su più di una situazione. Adesso ci siamo chiariti. La partita? Abbiamo affrontato una squadra forte, in difficoltà. Auguro alla Fiorentina di ripartire. Noi abbiamo giocato bene, riconoscendo tante situazioni di gioco. Possiamo ancora migliorare, per esempio sull'approccio iniziale. Adesso ci metteremo a lavorare per preparare al meglio la prossima partita. La squadra? Abbiamo grandi potenzialità e possiamo migliorare ancora di più. Difesa? La Fiorentina si è presentata con Kean e tanti giocatori capaci di inserirsi. Bisogna fare i movimenti giusti.
