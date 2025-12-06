Muharemovic (conf): “Bravi a non mollare. Che bello il mio gol, non sarà l’ultimo”

Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole dopo la Fiorentina:
Non è la prima volta che rimontiamo dopo un gol, questo è il nostro lavoro. Non smettere di giocare quando prendi un gol, è normale durante una partita. Il mio gol? Bellissimo, sono davvero contento. Spero non sia l'ultimo. In una squadra è importante come stai con i compagni anche fuori dal campo. Siamo una famiglia, sempre insieme. Oggi giornata perfetta. Volpato? Sono contento per lui, si merita tanto. L'Inter? Io sono al Sassuolo e gioco per loro. Penso solo a questo.
