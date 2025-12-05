Grosso: “La Fiorentina vuole ripartire, potrebbero cambiare. Giocherà Volpato”

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina al Mapei Stadium. Queste le sue parole:
Per me è importante riuscire a capire quanto sarà importante fare una bella partita, piena sotto tutti i punti di vista, perché l'avversario è di livello, che ha delle difficoltà che vuole superare. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, riuscire a fare una grande partita perché per fare un bel risultato ci sarà bisogno di grande intensità, qualità, spirito di sacrificio e voglia di ottenere un bel risultato.
Berardi assente, chi al suo posto?—
Molto probabilmente penso che giocherà Volpato. L'assenza di Berardi riguarda un giocatore fortissimo per noi ma sappiamo quello che è successo, ci è dispiaciuto tantissimo e quindi devi essere bravo a farlo diventare opportunità. Altri indisponibili? Chi non c'era non c'è. Dovremmo essere 19 giocatori di movimento e 3 portieri.
La Fiorentina—
Tutto quello che riguarda loro lo conosciamo, sappiamo che partita hanno intenzione di fare. Hanno detto e ripetuto che vogliono ripartire, ma noi dobbiamo essere concentrati su quello che vogliamo fare. Hanno a disposizione tanti ragazzi, possono giocare in diversi modi, ho letto che potrebbero cambiare e tutto questo deve farci alzare il livello di presenza. È fondamentale avere grande rispetto per l'avversario, timore per le caratteristiche dell'avversario. Questa è una squadra che aveva tantissimi punti in più l'anno scorso quasi con gli stessi interpreti, l'importante è fargli trovare di fronte un avversario che ha la stessa fame e la voglia di fare bene.
