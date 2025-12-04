Verso il Sassuolo: ecco data e orario della conferenza stampa di Vanoli

Inizia il dicembre della Fiorentina, il mese definito da Paolo Vanoli come fondamentale per il futuro della Fiorentina. Sabato ci sarà il primo ostacolo, il Sassuolo di Fabio Grosso.
Sabato ci sarà il primo ostacolo del dicembre della Fiorentina, il Sassuolo di Fabio Grosso. Ecco quando parlerà Vanoli in conferenza
Per rispondere alle domande ed analizzare la sfida, venerdì 5 dicembre, alle ore 15:45, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di Mister Vanoli.
