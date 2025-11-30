Palladino (conf): “Voci di ritorno? Solo una chiacchierata. Dispiace per la Fiorentina”

Viola News
L'ex viola Raffaele Palladino in conferenza stampa
Raffaele Palladino, ex allenatore viola, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina:

Vittoria importante contro una squadra di qualità. I gol arrivano se ci credi: siamo stati squadra. Abbiamo attaccato e difeso insieme, sono contento, ho un gruppo fantastico. Vincere in Champions League era importante, ma lo è anche in campionato.

Duelli a centrocampo

—  

La Fiorentina è una squadra di valore e non merita questa classifica. Abbiamo giocato alla pari, nel primo tempo forse potevamo essere più aggressivi nel conquistare la palla, mentre nel secondo tempo abbiamo fatto meglio tra velocità e anche pressione. Ho messo De Roon su Fagioli e Ederson su Mandragora perché dobbiamo innescare gli attaccanti quando prendiamo palla.

La Fiorentina

—  

Mi dispiace molto vedere la Fiorentina così. Sono una squadra di qualità e sono sicuro che si risolleverà. Sono vere le voci sul ritorno, ma c'era stata solo una chiacchierata. Sono contento di essere qui all'Atalanta.

