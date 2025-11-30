Palladino (conf): “Voci di ritorno? Solo una chiacchierata. Dispiace per la Fiorentina”

Raffaele Palladino, ex allenatore viola, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina:
Vittoria importante contro una squadra di qualità. I gol arrivano se ci credi: siamo stati squadra. Abbiamo attaccato e difeso insieme, sono contento, ho un gruppo fantastico. Vincere in Champions League era importante, ma lo è anche in campionato.
Duelli a centrocampo—
La Fiorentina è una squadra di valore e non merita questa classifica. Abbiamo giocato alla pari, nel primo tempo forse potevamo essere più aggressivi nel conquistare la palla, mentre nel secondo tempo abbiamo fatto meglio tra velocità e anche pressione. Ho messo De Roon su Fagioli e Ederson su Mandragora perché dobbiamo innescare gli attaccanti quando prendiamo palla.
La Fiorentina—
Mi dispiace molto vedere la Fiorentina così. Sono una squadra di qualità e sono sicuro che si risolleverà. Sono vere le voci sul ritorno, ma c'era stata solo una chiacchierata. Sono contento di essere qui all'Atalanta.
