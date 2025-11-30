Viola News
Ranieri (conf): “Caricati dai tifosi. Mi fa piacere avere la fiducia del mister”

Le parole di Luca Ranieri in conferenza stampa
Le parole di Luca Ranieri, difensore e capitano della Fiorentina, in conferenza stampa dopo la sconfitta a Bergamo:

Il confronto con i tifosi ci ha caricati. Dzeko ha fatto bene, dobbiamo risalire e abbiamo bisogno anche di loro. Siamo consapevoli della situazione, è giusto avere paura per tenere gli occhi aperti. Dobbiamo risollevarci tutti insieme e la Fiorentina deve lottare su ogni pallone.

Il ruolo da capitano

Mi fa piacere che il mister abbia fiducia in me. E' una situazione che fa male a tutta la squadra, ma al tempo stesso serve crescere tutti insieme. Oggi abbiamo fatto una bella partita, anche se non basta. Questa settimana lotteremo per vincere.

