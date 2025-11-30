Vanoli (conf): “La rosa non ha esterni alti, nel calcio oggi sono fondamentali”

Viola News
Paolo Vanoli in conferenza stampa dopo la sfida contro l'Atalanta
Le parole dell'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, in conferenza stampa nel post partita della sfida contro l'Atalanta:

Abbiamo fatto fatica nei primi venti minuti, soprattutto per merito di De Ketelaere. Dopo il gol siamo un po’ calati, ma guardando i numeri la Fiorentina ha comunque mostrato aspetti positivi. Ora ci aspetta una settimana molto importante e ho visto una squadra in crescita: sta a me farci arrivare pronti, anche perché il nostro destino è ancora nelle nostre mani. Voglio ringraziare i tifosi. Le parole di Edin sono state strumentalizzate: abbiamo avuto un bellissimo confronto e per uscire da una situazione del genere serve essere compatti. Abbiamo avuto tante situazioni dove potevamo sicuramente fare goal, e dall'altra parte occorre migliorare perché ci aspetta un mese importante.

Non si trattava di un problema serio: ha una cicatrice evidente dovuta a un vecchio infortunio. Il mio staff medico è molto competente e mi aveva dato l’ok per schierare Dodò. Voglio fare i complimenti anche a Parisi, perché sta disputando partite di buon livello nonostante il contesto.

Per cambiare qualcosa serve anche un po’ di fortuna e, soprattutto, riuscire a liberare i giocatori mentalmente. Questa settimana, avendo finalmente il tempo per allenarli a pieno ritmo, potrò trasmettere ancora meglio le mie idee. Purtroppo la squadra non dispone di veri esterni, e questo rende la situazione complicata: nel calcio moderno il loro ruolo è fondamentale. Recuperare Robin sarà molto importante, anche per il modo in cui attacca l’area. Dobbiamo ritrovare autostima: penso, ad esempio, a Kean, ma sconfitte come questa possono aiutarci a crescere.

La società è sempre stata al mio fianco: non mi sta mancando nulla. Noi siamo i padroni del nostro destino. Poche volte ho visto nel calcio quello che è successo stasera con i nostri tifosi: mi ha caricato enormemente questa cosa. Dzeko si è preso carico di questa costa: sono segnali importanti, ma ora tocca a noi

