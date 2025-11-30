Vanoli (conf): “La rosa non ha esterni alti, nel calcio oggi sono fondamentali”

Le parole dell'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, in conferenza stampa nel post partita della sfida contro l'Atalanta:
Abbiamo fatto fatica nei primi venti minuti, soprattutto per merito di De Ketelaere. Dopo il gol siamo un po’ calati, ma guardando i numeri la Fiorentina ha comunque mostrato aspetti positivi. Ora ci aspetta una settimana molto importante e ho visto una squadra in crescita: sta a me farci arrivare pronti, anche perché il nostro destino è ancora nelle nostre mani. Voglio ringraziare i tifosi. Le parole di Edin sono state strumentalizzate: abbiamo avuto un bellissimo confronto e per uscire da una situazione del genere serve essere compatti. Abbiamo avuto tante situazioni dove potevamo sicuramente fare goal, e dall'altra parte occorre migliorare perché ci aspetta un mese importante.
Dodò—
Non si trattava di un problema serio: ha una cicatrice evidente dovuta a un vecchio infortunio. Il mio staff medico è molto competente e mi aveva dato l’ok per schierare Dodò. Voglio fare i complimenti anche a Parisi, perché sta disputando partite di buon livello nonostante il contesto.
Cambiamenti—
Per cambiare qualcosa serve anche un po’ di fortuna e, soprattutto, riuscire a liberare i giocatori mentalmente. Questa settimana, avendo finalmente il tempo per allenarli a pieno ritmo, potrò trasmettere ancora meglio le mie idee. Purtroppo la squadra non dispone di veri esterni, e questo rende la situazione complicata: nel calcio moderno il loro ruolo è fondamentale. Recuperare Robin sarà molto importante, anche per il modo in cui attacca l’area. Dobbiamo ritrovare autostima: penso, ad esempio, a Kean, ma sconfitte come questa possono aiutarci a crescere.
La società—
La società è sempre stata al mio fianco: non mi sta mancando nulla. Noi siamo i padroni del nostro destino. Poche volte ho visto nel calcio quello che è successo stasera con i nostri tifosi: mi ha caricato enormemente questa cosa. Dzeko si è preso carico di questa costa: sono segnali importanti, ma ora tocca a noi
