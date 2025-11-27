Nikolic (conf): “Vittoria meritatissima. Fiorentina? La classifica migliorerà”

Marko Nikolic, tecnico dell'AEK Atene, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida con la Fiorentina. Ecco le sue parole:
Marko Nikolic, tecnico dell'AEK Atene, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida con la Fiorentina
Abbiamo fatto una buon partita, devo fare i complimenti ai miei ragazzi, hanno dato tutto dall'inizio fino alla fine, sia con la palla che senza. Ci sono stati pochi momenti in cui non sono stati all'altezza. Sono veramente felice per i tre punti, felice per i tifosi che ci hanno accompagnato, anche per quelli che non sono entrati. Tra due giorni avremo un'altra grande partita con il Panathinaikos, che per noi è molto importante. Dobbiamo stare con i piedi per terra, ci sono ancora molte partite davanti. Siamo ancora a fine novembre, vedremo a maggio dove saremo
Sulla differenza delle squadre in campo—
Mi è piaciuta molto l'intensità dei miei giocatori. Nei primi venti minuti abbiamo avuto il controllo della partita, siamo in un buon momento di forma. Siamo dei combattenti, vittoria più che meritata. Nel secondo tempo ci aspettavamo una Fiorentina diversa, ma siamo stati vicini a fare due gol anche nella ripresa. Vanoli? Allena una squadra storica, sono sicuro che migliorerà le prestazioni e la classifica. Non siamo stati perfetti, c'è sempre qualcosa da migliorare. Ho visto un'ottima difesa, come nelle ultime partite. Concediamo davvero poco agli avversari
