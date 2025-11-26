Nikolic (AEK): “Conosco bene Vanoli. Non ci adatteremo alla Fiorentina”

"La Fiorentina ama questa coppa, lo dice la storia, sono un'ottima squadra, non ho dubbi, anche se non stanno andando bene. Conosco Vanoli, eravamo entrambi in Russia, lui allenava allo Spartak io la Lokomotiv, mi piace il suo stile. Sono una squadra forte, anche se fanno alcune rotazioni, hanno riserve come Dzeko e Gudmundsson, hanno tanta qualità. Per noi è una partita difficile, sono sempre sfide difficili in Europa, e poi domenica abbiamo il Pana, con un solo allenamento. Dobbiamo fare il meglio domani, in uno stadio storico. Mi aspetto un grande supporto dai nostri tifosi, saranno più di 2000, sarà un obbligo per noi dare il massimo. In questo momento abbiamo solo due attaccanti sani, non possiamo usare sempre la stessa formazione."