Marko Nikolic, tecnico dell'AEK Atene, ha parlato dalla pancia del Franchi. Le sue parole:
Nikolic (AEK): “Conosco bene Vanoli. Non ci adatteremo alla Fiorentina”
"La Fiorentina ama questa coppa, lo dice la storia, sono un'ottima squadra, non ho dubbi, anche se non stanno andando bene. Conosco Vanoli, eravamo entrambi in Russia, lui allenava allo Spartak io la Lokomotiv, mi piace il suo stile. Sono una squadra forte, anche se fanno alcune rotazioni, hanno riserve come Dzeko e Gudmundsson, hanno tanta qualità. Per noi è una partita difficile, sono sempre sfide difficili in Europa, e poi domenica abbiamo il Pana, con un solo allenamento. Dobbiamo fare il meglio domani, in uno stadio storico. Mi aspetto un grande supporto dai nostri tifosi, saranno più di 2000, sarà un obbligo per noi dare il massimo. In questo momento abbiamo solo due attaccanti sani, non possiamo usare sempre la stessa formazione."
Le sue idee: "Dobbiamo pensare minimo a due-tre piani partita, ma chiaramente abbiamo un'idea per domani. Ovviamente non svelerò la mia tattica per domani, ci sono tanti giornalisti italiani (ride n.d.r). Conosco i miei giocatori, voglio che siano pronti ogni secondo, e che si facciano trovare pronti. Loro sono sicuro che supereranno le difficoltà, e che a fine anno saranno in una posizione diversa, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi Ci mancano i due punti persi contro lo Sharmrock, dove abbiamo tirato 30 volte. Io credo che possiamo fare una grande partita domani, so che contro le squadre italiane serve essere perfetti tatticamente. Dobbiamo essere furbi, aggressivi e dinamici, continuando a giocare come le ultime settimane. Non vogliamo adattarci e cambiare il nostro gioco, noi crediamo nelle nostre idee. Non è semplice, ma giocare partite come queste è solo un piacere. Sappiamo essere verticali e diretti, aggredendo, e conosciamo le nostre capacità."
