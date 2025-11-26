Domani alle 21:00 la Fiorentina scenderà in campo per la quarta giornata della Conference League. Al Franchi arriveranno i greci dell'AEK Atene DOVE VEDERLA. In vista dell'incontro europeo, ecco le parole in conferenza stampa di Nicolussi Caviglia, intervenuto insieme al tecnico Paolo Vanoli.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Segui con noi la conferenza stampa di Nicolussi Caviglia dalle 14:30
news viola
Segui con noi la conferenza stampa di Nicolussi Caviglia dalle 14:30
Nicolussi Caviglia ha parlato nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro l'AEK Atene, insieme al tecnico Paolo Vanoli
In arrivo...
© RIPRODUZIONE RISERVATA