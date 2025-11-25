Viola News
Fiorentina-AEK Atene, ore 21.00: dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-AEK Atene, in programma giovedì alle 21:00. Ecco come e dove vedere la partita sia in TV che in streaming
Dopo il convincente pareggio con la Juventus, la Fiorentina di Vanoli cambia obiettivo, e si prepara ad ospitare l'AEK Atene dell'ex Luka Jovic. Serve una vittoria ai viola per rimanere tra le prime della classe, dopo anche la pesante sconfitta in trasferta con il Mainz. Ecco dove vederla in Tv e in streaming:

Dove seguirla in Tv e radio

Giovedì 27 novembre, ore 21.00Stadio Artemio Franchi
TVSky Sport Uno (canale 201)
StreamingNow Tv, Sky Go
Telecronaca Massara-Orsi
RadioRadio Bruno

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

 

