Fiorentina-AEK Atene, ore 21.00: dove vederla in tv e streaming

Dopo il convincente pareggio con la Juventus, la Fiorentina di Vanoli cambia obiettivo, e si prepara ad ospitare l'AEK Atene dell'ex Luka Jovic. Serve una vittoria ai viola per rimanere tra le prime della classe, dopo anche la pesante sconfitta in trasferta con il Mainz. Ecco dove vederla in Tv e in streaming:
Dove seguirla in Tv e radio—
|Giovedì 27 novembre, ore 21.00
|Stadio Artemio Franchi
|TV
|Sky Sport Uno (canale 201)
|Streaming
|Now Tv, Sky Go
|Telecronaca
|Massara-Orsi
|Radio
|Radio Bruno
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
