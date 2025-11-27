L’esperto: “Jovic era fuori forma, ma che classe. Occhio ai centrali dell’AEK”

"L'AEK è in un momento decisivo nel suo campionato. Tra pochi giorni affronterà il Pana, e ci sarà un mini turnover, anche se Nikolic ha 15-16 giocatori considerati titolari. In Europa l'AEK poteva fare meglio, e fare risultato al Franchi sarebbe vitale. Jovic è stato un colpo inaspettato in Grecia, anche per l'età del ragazzo. Non si è presentato benissimo fisicamente, gli servono minuti per assimilare gli schemi di gioco, ma si vede che è un giocatore di un'altra caratura, è un lusso in Grecia. Nella scorsa stagione l'AEK aveva Martial e Lamela, che ad Atene hanno dimostrato poco. La squadra è solida, aldilà di Jovic, ed in estate sono arrivati numerosi giocatori. Per me Nikolic farà poco turnover, ha fatto molta pretattica. Il punto forte dell'AEK sono le fasce, mentre la difesa è attualmente il punto debole, i centrali sono un po' lenti, soprattutto sulle marcature a uomo in verticale."