Malusci: “Salvezza, campionato anonimo e soddisfazioni in Conference”

"Al quarto anno mi ero un po' stufato, ma ora mi devo ricredere perché la Conference per la Fiorentina può essere il viatico per uscirne"

Redazione VN 27 novembre 2025 (modifica il 27 novembre 2025 | 14:05)

L'ex viola Alberto Malusci ha parlato della partita di stasera, ospite negli studi di Radio Bruno a Firenze, nel corso di "A pranzo con il Pentasport":

Probabile undici? "La formazione di Vanoli per stasera è tutto sommato giusta. La difesa a tre non si tocca per il momento, anche se come dicevo già col precedente allenatore fosse per me l'accantonerei. Farei giocare Viti, se non stesse male, altrimenti Ranieri, con Comuzzo. È giusto vedere Fazzini per dargli spazio e minutaggio. Anche se Vanoli ha dimostrato di prediligere i muscoli nel mezzo, affianco al regista".

Conference? "Son sempre stato per andare avanti in questa coppa, ma al quarto anno mi ero un po' stufato. Ora con l'andamento della stagione mi devo ricredere perché può essere il viatico per uscirne, uno spiraglio su un obiettivo importante in un campionato anonimo. Vincere aiuta sempre, ci si salva e poi cerchiamo le soddisfazioni in Europa. L'obiettivo deve essere quello, anche in vista del prossimo anno".

Bel gioco? "L'anno scorso non lo facevi e hai fatto 65 punti. Sono tanti, un risultato straordinario per il compito che hai svolto in campo".