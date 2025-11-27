L’ex PAOK: “Greci caldi, ma parla il campo. Bianco? Me ne parlano benissimo”

Viola News
Mirko Taccola è stato il primo italiano a giocare nel campionato greco con la maglia del PAOK Salonicco. L'ex difensore e attuale allenatore dello Scandicci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

Per me Grecia significa solo PAOK. Dell'AEK parlo da rivale, le squadre principali e più importanti sono quelle, appetite dai calciatori stranieri. Molti sono andati là a chiudere le loro carriere. Quando ho giocato là si avvicinava la crisi economica greca, oggi è un'altra storia, con diversa organizzazione societaria. A livello europeo non a caso ogni tanto vincono. È un calcio che si è evoluto grazie agli stranieri, hanno investito con proprietà che hanno disponibilità economiche importanti. Non pescano le prime scelte, ma alcuni elementi che fanno fare il salto di qualità. Quello greco è un ambiente caldo che determina, non hanno paura e vanno in giro per l'Europa anche per viaggi lunghi. Poi però le differenze tecniche rimangono: ce n'è molta tra l'AEK e la Fiorentina che è sicuramente di levatura superiore, al di là del momento difficile da cui proviene. L'organico e la struttura non sono certo consoni a quella posizione di classifica. Bianco? Sta andando bene, sono molto contenti in Grecia. Me ne stanno parlando benissimo, anche il Paok sta facendo un buon campionato, nelle prime posizioni.

