Brovarone: “Mi aspettavo altro da Gud. Vanoli vorrà un mediano a gennaio”

"La coppa, senza sminuirla, è utile nella mente dei giocatori. Serve a valirozzare i giocatori della rosa, tenendoli vivi. Non siamo nella condizione di poter sperare nei valori, e oggi si potrà misurare la febbre di chi gioca meno. Mi piacerebbe capire se alcuni giocatori con Vanoli hanno una verve diversa. Io non credo che la Fiorentina abbia strapagato tutti i giocatori. Fazzini per me è una mezz'ala offensiva, e credo che Vanoli lo veda lì. Vanoli a gennaio credo che voglia un mediano a gennaio, fisico. Credo che spesso si dia meno valore alla difficoltà di giocare al Franchi, non è semplice. Gudmundsson è un giocatore importante per la Fiorentina, ma in campo determina troppo poco, non saprei dire cosa gli manchi. Ero sicuro che lui e Kean facessero la differenza, consapevole che in campo si guardano poco."