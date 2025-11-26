Viola News
Brignoli (AEK): “Ce la giocheremo fino alla fine. De Gea è fuori dal comune”

Brignoli (AEK): “Ce la giocheremo fino alla fine. De Gea è fuori dal comune” - immagine 1
Alberto Brignoli fa il punto in casa AEK. Affrontare De Gea sarà uno stimolo per il portiere azzurro
Niccolò Meoni
Niccolò Meoni Redattore 

Dallo Stadio Franchi, in sala stampa, ha parlato Alberto Brignoli, il portiere dell'AEK Atene:

"Sappiamo che la Fiorentina sta attraversando un momento di transizione, ma poco cambia. Sono forti, con una tradizione forte, specialmente in Conference. Non ci aspettiamo una gara facile, l'abbiamo preparata al massimo, sono sicuro che sotto il punto di vista dell'impegno non ci mancherà niente, potremo giocarcela fino alla fine. Siamo tanti ragazzi che hanno giocato in Italia, il nostr ds (Javier Ribalta, ex capo-scouting Juventus) conosce il campionato. Tanti di noi erano già qui prima di lui comunque. Aldilà dal campionato, dipende tutto dall'attitudine dei giocatori, abbiamo gente che si impegna al massimo. Fino ad ora stiamo andando bene, ed il campionato greco è cresciuto negli ultimi anni."

Se De Gea: "Non ha bisogno di presentazioni, è un portiere straordinario, e sta facendo una carriera incredibile, è fuori dal comune. Affrontarlo sarà bello, poi vedremo. Segnare al Milan è stato bello, fa piacere essere ricordato per questo, ma ormai è passato, ho fatto tanto dopo quell'episodio. Il mio ruolo è un altro"

