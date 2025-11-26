Graziani: “Pablo Marì ha giocato bene con la Juventus. Ho parlato con Vanoli”

Le parole dell'ex calciatore della Fiorentina, Ciccio Graziani, sulla situazione in classifica dei viola e sulla gara di domani

Redazione VN 26 novembre - 14:17

L'ex attaccante viola, Ciccio Graziani, ha parlato a Radio Bruno del momento della Fiorentina. Le sue parole:

"Ho parlato con Vanoli. E' molto motivato e vuole prendersi una rivincita personale dopo l'allontanamento dal Torino. Sta cercando di rigenerare la Fiorentina, sotto il piano mentale. Non dorme la notte per questa squadra. Diamogli un mese di tempo. E' un tecnico aperto a cambiare modulo."

Juventus — "Per la prima volta contro la Juventus ho visto una squadra concreta. Negli episodi non siamo stati fortunati, però la Fiorentina ha fatto la partita. Non ha concesso nulla agli avversari. Vedere questa squadra giocare alla pari con la Juventus non era scontato."

La difesa e i giovani — "Pablo Marì ha giocato bene, insieme a Pongracic contro la Juventus. Vanoli potrà cambiare qualcosa in Conference, ma loro due sono i titolari. I giovani devono essere pronti, non solo tecnicamente, ma soprattutto mentalmente. Ranieri è un punto di riferimento. Lo ritengo un leader. In situazioni difficili come quella attuale puoi condizionare i ragazzi più giovani. Meglio fargli giocare quando le cose vanno bene. Sia Fortini che Kouadio ci daranno soddisfazioni in futuro."