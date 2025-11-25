Insigne: “Il 3-0 di Firenze? Avevamo visto la Juventus, non vado oltre”

"Tu sei stato calciatore come me e anche superiore a me (riferito a Cassano, n.d.r). Stavamo guardando la partita tutti quanti insieme, poi quell'espulsione di Pjanic… non fatemi andare oltre. Era una cosa molto evidente. Poi siamo andati in campo (a Firenze n.d.r), il rosso a Koulibaly e tutte situazioni che ci hanno penalizzato. Purtroppo è successo ed è dispiaciuto prima a noi giocatori. Dopo la vittoria di Torino ci hanno accolto all’aeroporto in tanti, purtroppo è andata così"