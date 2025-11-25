Insigne: “Il 3-0 di Firenze? Avevamo visto la Juventus, non vado oltre”

Lorenzo Insigne ed il Napoli di Maurizio Sarri sfiorarono un grande Scudetto nel 2018. Poi la disastrosa sconfitta di Firenze, firmata dal Cholito Simeone, condizionarono il cammino degli Azzurri. La sera prima di Fiorentina-Napoli, la vittoria della Juventus a San Siro fu decisiva per l'andamento della gara del Franchi. Lo stesso Insigne ricorda l'episodio a Viva El Futbol Tour:
"Tu sei stato calciatore come me e anche superiore a me (riferito a Cassano, n.d.r). Stavamo guardando la partita tutti quanti insieme, poi quell'espulsione di Pjanic… non fatemi andare oltre. Era una cosa molto evidente. Poi siamo andati in campo (a Firenze n.d.r), il rosso a Koulibaly e tutte situazioni che ci hanno penalizzato. Purtroppo è successo ed è dispiaciuto prima a noi giocatori. Dopo la vittoria di Torino ci hanno accolto all’aeroporto in tanti, purtroppo è andata così"
