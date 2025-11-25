Oggi Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha compiuto 76 anni. Il patron viola è stato festeggiato prima dal club viola, ma anche dal figlio Joseph con un post su Instagram. Una lunga lettera dedicata proprio al padre:
La lettera del figlio Joseph a Commisso: “Dalla Mediacom alla Fiorentina, grazie!”
Oggi ti celebriamo — un uomo la cui determinazione, compassione e visione hanno toccato innumerevoli vite. Dal trasformare Mediacom in un’azienda che ha connesso comunità in tutta l’America, al rivitalizzare l’ACF Fiorentina con passione, impegno e cuore, il tuo impatto abbraccia sia il mondo degli affari sia quello dello sport in modi che pochi riescono a raggiungere. La creazione del Rocco B. Commisso Viola Park, uno dei migliori centri di allenamento d’Europa, rappresenta un simbolo duraturo della tua dedizione al club e al futuro dello sport. Non ti sei mai limitato a costruire un’azienda o a ricoprire un titolo: hai sollevato le persone, dato speranza agli studenti, dato forza ai team e trovato sempre tempo per la tua famiglia. La tua leadership è sempre stata fondata su umiltà, generosità e un sincero desiderio di migliorare la vita degli altri. Papà, sono così orgoglioso di essere tuo figlio. Grazie per la forza che dimostri, per la saggezza che continui a condividere e per tutti i momenti indimenticabili che abbiamo vissuto — e per quelli che ancora ci attendono. Non c’è gioia più grande di vedere te felice! Dopo aver festeggiato lo scorso ottobre i 50 anni di matrimonio con mamma, continui a mostrare cosa significhi davvero impegno, lealtà e amore. In questo giorno speciale, ti auguro ancora molti anni di salute e felicità. Meriti tutta la gioia che la vita può offrire. Ti voglio bene
© RIPRODUZIONE RISERVATA