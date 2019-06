Seguici su Telegram, le principali notizie di VN sul tuo smartphone

VIOLANEWS vi propone da tempo una novità unica nel panorama dell’informazione legata alla Fiorentina. Le notizie più importanti della giornata verranno inviate a tutti gli iscritti del canale VIOLANEWS che abbiamo creato su Telegram. Una notizia di rassegna stampa la mattina, una a metà giornata e l’ultima in serata. Ovviamente a queste 3 canoniche si aggiungeranno importanti breaking news

Telegram è l’alternativa a whatsapp che sta crescendo molto anche in Italia e a differenza del più popolare servizio di messaggistica Telegram è consultabile con un unico numero di cellulare sia dagli smartphone che dai tablet che dai computer di casa.

Come fare per unirsi a Violanews e ricevere le notifiche delle nostre notizie principali? Basta scaricare l’app (smartphone e tablet) o il programma (per desktop e portatili) che è presente anche nell’Apple store.

Lanciate il programma e poi tra le CHAT ricercate VIOLANEWS. Vi apparirà il nostro ‘canale’, e a questo punto non dovrete far altro che cliccare su UNISCITI. Dal quel momento avrete le notifiche delle notizie viola targate Violanews.