Fiorentina-Lask, pagelle VN: Sottil ammalia il Franchi. Gudmundsson è pronto?

SOTTIL 8: lo possiamo dire? Sì, ma a bassa voce. Questo è il vero Sottil. Sta arrivando anche la continuità, caratteristica purtroppo assente in questi anni. RS7 ammalia il Franchi, finalmente!

GUDMUNDSSON 7,5: bastano pochi minuti per vedere la qualità del numero 10 viola. Il suo assist a Mandragora e pura magia. Per non parlare della serpentina tra la difesa del Lask. Albert sta tornando, chissà, forse addirittura a Bologna potrebbe essere la carta a sorpresa di Palladino.