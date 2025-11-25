Viola News
Lorenzo Buffon si spegne all’età di 95 anni: il ricordo della Fiorentina

Lorenzo Buffon si spegne all’età di 95 anni: il ricordo della Fiorentina - immagine 1
Il post social della Fiorentina
Redazione VN

Lorenzo Buffon, ex portiere di Milan e Fiorentina, è scomparso all'età di 95 anni. La Fiorentina, sui social, ha voluto ricordare l'estremo difensore:

La Fiorentina piange la scomparsa di Lorenzo Buffon, portiere efficace e spettacolare, che segnò un’epoca tra gli Anni 50’ e 60’ e vestì la maglia viola nella stagione 1963-1964

