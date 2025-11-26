R.Galli: “Vanoli è la cura giusta per questa Fiorentina. Serviva la sua adrenalina”

Il commento di Riccardo Galli a Radio Bruno

Redazione VN 26 novembre 2025 (modifica il 26 novembre 2025 | 13:58)

Riccardo Galli ha commentato il momento della Fiorentina, alla vigilia della sfida di Conference League contro l'AEK Atene. Ecco le sue parole al Pentasport di Radio Bruno:

"Ho registrato delle tracce positive nelle sfide contro Genoa e Juventus. Sul piano caratteriale ho visto dei passi in avanti che mi fanno pensare ad un risveglio della Fiorentina. Nelle prossime gare la squadra viola dovrà uscire con forza dai bassifondi della classifica. In Conference spero di vedere qualche errore in meno sul piano tecnico. La gara di domani sera non sarà facile, ma la Fiorentina dovrà vincere per mettersi al sicuro dai playoff."

Vanoli? — "Mi è piaciuto in queste prime settimane. Non lo conoscevo bene, però ho visto da subito grande energia. Il suo approccio umile mi ha convinto. Le scariche di adrenalina che ha portato Vanoli alla Fiorentina alla fine pagheranno. Anche il suo stile di gioco mi ha dato sensazioni positive. Il tecnico viola è la cura che serviva alla squadra. Non servivano allenatori di profilo alto in questo momento."

La gestione degli uomini — "Vanoli fa bene a ricercare le qualità in ogni calciatore, anche da quelli che non si vedevano da tempo in campo. Mi piace quello che ha fatto con Parisi, perché mi è sembrato un giocatore vivo. Anche l'approccio con Fagioli e Gudmundsson è stato giusto. Domani potremo vedere il vero lavoro di Vanoli sul piano del gioco."

Dodo — "Le sensazioni sul suo rinnovo sono positive. Non capivo questa distanza tra il suo agente e la dirigenza viola. Adesso mi auguro che la faccenda si risolva con un rinnovo di contratto. Così, sia la società che il giocatore, potrebbero avere una maggiore tranquillità. Credo che nelle prossime settimane si potrà arrivare alla firma definitiva."