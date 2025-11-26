Il Corriere dello Sport accende i riflettori sulla situazione sempre più complicata della Fiorentina sulle corsie esterne. Oggi sono attesi gli esiti degli esami di Dodo, uscito contro la Juventus per un problema ai flessori della coscia destra. Il club teme una lesione muscolare, ipotesi che comporterebbe uno stop significativo e aggraverebbe un quadro già critico.
Emergenza sulla fasce, CorSport: “Vanoli pensa al cambio modulo”
All’assenza del brasiliano si somma infatti quella di Robin Gosens, ancora fermo dopo la lesione al retto femorale sinistro subita a San Siro contro l’Inter. Il tedesco continua ad allenarsi a parte e la sua presenza in Conference League è esclusa: incerta pure la convocazione per la difficile trasferta di Bergamo, match dal forte valore emotivo per l’ex atalantino.
Con due titolari fuori contemporaneamente, il quotidiano sottolinea come Paolo Vanoli possa valutare di anticipare la novità tattica di cui si parla da settimane: un possibile cambio di modulo rispetto al consolidato 3-5-2, ereditato dall’era Pioli. L’ipotesi potrebbe concretizzarsi già a partita in corso contro l’AEK Atene, ma è soprattutto il match di domenica contro l’Atalanta a rappresentare il vero banco di prova.
Intanto, per la sfida europea, la Fiorentina potrebbe ripartire da chi ha chiuso la gara con la Juventus: i classe 2006 Kouadio e Fortini, rispettivamente a destra e a sinistra. Due giovani al secondo anno tra i professionisti, che hanno già mostrato personalità in A e in Conference, e sui quali la Viola potrebbe fare affidamento per necessità e per freschezza.
Sul piano atletico, preoccupano le condizioni di Parisi, uscito con crampi sabato scorso. Per preservarlo, Vanoli dovrebbe affidarsi proprio alla coppia Kouadio–Fortini, mentre l’unica alternativa resta Parisi stesso, considerando la contemporanea indisponibilità di Dodo e Gosens.
"Trentotto anni in due”, la somma delle età dei due giovani esterni che saranno chiamati a reggere le fasce nella serata europea. Una doppia scommessa necessaria per una squadra che cerca ossigeno, energie e punti.
