Emergenza sulla fasce, CorSport: “Vanoli pensa al cambio modulo”

Intanto, per la sfida europea, la Fiorentina potrebbe ripartire da chi ha chiuso la gara con la Juventus: i classe 2006 Kouadio e Fortini, rispettivamente a destra e a sinistra. Due giovani al secondo anno tra i professionisti, che hanno già mostrato personalità in A e in Conference, e sui quali la Viola potrebbe fare affidamento per necessità e per freschezza.