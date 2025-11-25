La Nazione si sofferma sulla difesa della Fiorentina, in particolare su Luca Ranieri. Il capitano viola è uscito un po' malconcio dalla sfida contro l'AEK Atene. Chi prenderà il suo posto giovedì?
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Problemi per Ranieri? Nazione: “Uscito malconcio sabato. Pronto il sostituto”
La Nazione
Problemi per Ranieri? Nazione: “Uscito malconcio sabato. Pronto il sostituto”
La Nazione sulla difesa della Fiorentina
In difesa, per esempio, reclamano spazio Comuzzo e Viti, due che dovrebbero scendere in campo dall'inizio contro l'Aek Atene. Pietro vuole provare a ritrovare una continuità che in questa stagione non ha mai avuto. L'ex Empoli farà rifiatare Ranieri, apparso affaticato e uscito anche nel finale della partita contro la Juventus.
© RIPRODUZIONE RISERVATA