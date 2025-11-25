Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Problemi per Ranieri? Nazione: “Uscito malconcio sabato. Pronto il sostituto”

La Nazione

Problemi per Ranieri? Nazione: “Uscito malconcio sabato. Pronto il sostituto”

Problemi per Ranieri? Nazione: “Uscito malconcio sabato. Pronto il sostituto” - immagine 1
La Nazione sulla difesa della Fiorentina
Redazione VN

La Nazione si sofferma sulla difesa della Fiorentina, in particolare su Luca Ranieri. Il capitano viola è uscito un po' malconcio dalla sfida contro l'AEK Atene. Chi prenderà il suo posto giovedì?

In difesa, per esempio, reclamano spazio Comuzzo e Viti, due che dovrebbero scendere in campo dall'inizio contro l'Aek Atene. Pietro vuole provare a ritrovare una continuità che in questa stagione non ha mai avuto. L'ex Empoli farà rifiatare Ranieri, apparso affaticato e uscito anche nel finale della partita contro la Juventus.

Leggi anche
Il retroscena: “La Fiorentina aveva fissato il prezzo di Dodò per cederlo”
CorSport: “Atalanta importante, turnover per Vanoli. Emergenza sugli esterni”

© RIPRODUZIONE RISERVATA