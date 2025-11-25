Nazione: “Vanoli il carpentiere. E chiediamo scusa, ma una cosa va detta”

La Nazione su Paolo Vanoli

Redazione VN 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 11:12)

Paolo Vanoli sta costruendo la nuova Fiorentina con un approccio “da carpentiere”, fatto di passi solidi e progressivi. Il pareggio contro la Juventus rappresenta un primo mattone importante, sia per l’atteggiamento mostrato dalla squadra sia per il recupero di giocatori chiave come Kean, Pongračić e Mandragora. La Curva Fiesole ha apprezzato la prestazione, salutandola con un significativo «Vi vogliamo così».

Guardando al calendario — anche se Vanoli preferirebbe evitarlo — sembra che la parte più complicata del girone d’andata sia ormai alle spalle. Da qui alla sosta, la Fiorentina affronterà solo una squadra attualmente in corsa per l’Europa, la Lazio, mentre le altre avversarie appaiono più alla portata: Atalanta, Sassuolo, Verona, Udinese, Parma e poi Cremonese e Lazio nelle prime gare del 2025.

Parallelamente, ci sono tre impegni di Conference League che possono essere sfruttati per chiudere il girone tra le prime otto e rinviare la fase decisiva a marzo. Dopo la gara contro l’Aek, i viola ospiteranno la Dinamo Kiev e chiuderanno il gruppo con una trasferta abbordabile a Losanna. Un calendario, dunque, che offre opportunità concrete per mettere altri “mattoni” e consolidare il percorso di crescita. Lo scrive la Nazione.