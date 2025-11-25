Rep: “Contro l’AEK spazio a Kouadio e Parisi. Il punto sugli infortunati”

Kouadio e Parisi si prendono la scena in attesa del rientro degli infortunati

Redazione VN 25 novembre - 10:54

Contro la Juventus il classe 2006 Eddy Kouadio ha avuto una grande opportunità. Pioli l'aveva aggregato con la prima squadra già dal ritiro estivo facendolo poi esordire in Serie A nel secondo tempo contro il Toro ed in Europa a Vienna, dove confezionò un assist a Gudmundsson nei pochi minuti in campo. Si è rivelato un giocatore duttile, rapido, capace di ricoprire tutti i ruoli in difesa.ù

Il suo opposto invece è Fabiano Parisi, al terzo anno con la Fiorentina. I precedenti allenatori non l'hanno mai scartato, ma non è mai stato la prima scelta di nessuno di loro. Vanoli invece, complice i vari infortuni, sembra voler provare a puntare su di lui. Giovedì, al Franchi contro l’AEK Atene, toccherà di nuovo a loro visto che gli infortunati è difficile recuperino.

Lamptey starà fuori ancora qualche mese. Dodò salterà molto probabilmente anche la sfida di domenica a Bergamo per il problema al flessore rimediato contro la Juventus. Per Gosens invece c'è qualche speranza: il tedesco è fuori dal 29 ottobre contro l'Inter e tra oggi e domani proverà a rientrare in gruppo. Lo riporta La Repubblica.