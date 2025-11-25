Rep: “Contro l’AEK spazio a Kouadio e Parisi. Il punto sugli infortunati”

Viola News
Kouadio e Parisi si prendono la scena in attesa del rientro degli infortunati
Contro la Juventus il classe 2006 Eddy Kouadio ha avuto una grande opportunità. Pioli l'aveva aggregato con la prima squadra già dal ritiro estivo facendolo poi esordire in Serie A nel secondo tempo contro il Toro ed in Europa a Vienna, dove confezionò un assist a Gudmundsson nei pochi minuti in campo. Si è rivelato un giocatore duttile, rapido, capace di ricoprire tutti i ruoli in difesa.ù

Il suo opposto invece è Fabiano Parisi, al terzo anno con la Fiorentina. I precedenti allenatori non l'hanno mai scartato, ma non è mai stato la prima scelta di nessuno di loro. Vanoli invece, complice i vari infortuni, sembra voler provare a puntare su di lui. Giovedì, al Franchi contro l’AEK Atene, toccherà di nuovo a loro visto che gli infortunati è difficile recuperino.

Lamptey starà fuori ancora qualche mese. Dodò salterà molto probabilmente anche la sfida di domenica a Bergamo per il problema al flessore rimediato contro la Juventus. Per Gosens invece c'è qualche speranza: il tedesco è fuori dal 29 ottobre contro l'Inter e tra oggi e domani proverà a rientrare in gruppo. Lo riporta La Repubblica.

