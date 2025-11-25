Rep: “Gosens e Dodò ko, cambiano le gerarchie. E Vanoli ha un’unica alternativa”

La Fiorentina che era stata costruita questa estate sembrava che avesse nelle fasce il suo punto di forza. Da una parte Dodò, in orbita Nazionale, dall'altra Gosens, reduce da un'ottima stagione in maglia viola. Le cose però non sono andate come previsto e all'inizio di una settimana così decisiva sulle corsie esterne saranno protagonisti Fortini e Parisi. Con il giovanissimo Kouadio come unica alternativa per Vanoli.