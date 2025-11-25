Rep: “Gosens e Dodò ko, cambiano le gerarchie. E Vanoli ha un’unica alternativa”

La Fiorentina che era stata costruita questa estate sembrava che avesse nelle fasce il suo punto di forza. Da una parte Dodò, in orbita Nazionale, dall'altra Gosens, reduce da un'ottima stagione in maglia viola. Le cose però non sono andate come previsto e all'inizio di una settimana così decisiva sulle corsie esterne saranno protagonisti Fortini e Parisi. Con il giovanissimo Kouadio come unica alternativa per Vanoli.
La Repubblica analizza l'emergenza sulle fasce
Contro la Juventus Parisi ha disputato una gara più che sufficiente uscendo tra gli applausi del Franchi e con i crampi. Sarebbe importante dunque che l'ex Empoli trovasse un po' di minutaggio e continuità. Fortini, con l'infortunio di Dodò, non si è fatto trovare impreparato. L'esterno, titolare anche nella Nazionale Under 21, ha dimostrato di essere molto duttile, giocando anche nella corsia di destra. Lo riporta La Repubblica.
