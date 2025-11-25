Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione su Dzeko: “Giovedì in campo. Vuole convincere Vanoli per il campionato”

La Nazione

Nazione su Dzeko: “Giovedì in campo. Vuole convincere Vanoli per il campionato”

Nazione su Dzeko: “Giovedì in campo. Vuole convincere Vanoli per il campionato” - immagine 1
Dzeko titolare in Conference?
Redazione VN

Chi in attacco giovedì? La Nazione prova a capire le scelte di Paolo Vanoli per la sfida contro l'AEK Atene. Scalpita Edin Dzeko, che vuole dare un segnale forte alla stagione:

Dal 1' senza dubbio anche Ndour, cosi come spera in uno spezzone (sarebbero i primi minuti ufficiali della stagione) anche Richardson. Davanti dovrebbe toccare a Dzeko, uno che non deve farsi conoscere da Vanoli ma che vuole provare a convincerlo per giocare da titolare al fianco di Kean anche in campionato. Sarà una serata di gestione delle energie e di occasioni. Ma di certo gli spunti di interesse non mancheranno.

Leggi anche
Problemi per Ranieri? Nazione: “Uscito malconcio sabato. Pronto il sostituto”
Il retroscena: “La Fiorentina aveva fissato il prezzo di Dodò per cederlo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA