Il retroscena: “La Fiorentina aveva fissato il prezzo di Dodò per cederlo”

La grossa novità in casa Fiorentina è l'apertura da parte di Dodò a trattare per il rinnovo. Il Corriere dello Sport riporta un retroscena che riguarda la sua possibile cessione negli scorsi mesi:
Dallo scorso gennaio, fino a poche settimane fa, il rapporto tra la Fiorentina e l'entourage di Dodò non è stato idilliaco. Tutt'altro. Al punto che i viola avevano fissato il prezzo del calciatore per esaudire la sua volontà di andarsene nel momento in cui qualcuno avesse formulato un'offerta: 30 milioni di euro per chi si fosse palesato al Viola Park. Alla fine non si è fatto avanti nessuno. I primi di ottobre è iniziata l'opera di disgelo dell’allora ds Pradè. Dialoghi riavviati, e buone sensazioni. Poi le dimissioni dello stesso direttore sportivo, seguite da un periodo di stallo.
